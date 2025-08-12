Haunted Hotel è una serie animata Netflix dello scrittore di Rick and Morty

Netflix è diventato un po' un punto di riferimento per la televisione e il cinema d'animazione, e questo settembre la situazione non potrà che migliorare. Ora ci è stato presentato Haunted Hotel, una serie in arrivo che ruota attorno a una madre single che sta cercando di gestire un hotel che è ben... infestato da vari spettri e ghoul.

Lo spettacolo è scritto da Matt Roller, uno degli sceneggiatori di Rick and Morty, e vede la partecipazione di alcuni nomi interessanti, come Will Forte, Eliza Coupe, Skyler Gisondo, Natalie Palamides e Jimmi Simpson.

Per quanto riguarda la trama, ci viene detto: "La serie comica animata per adulti creata da Matt Roller sarà incentrata su una madre single di due figli che lotta per gestire l'Undervale, un hotel che sembra essere infestato dai fantasmi. Fortunatamente, ha un po' di aiuto dal fratello separato... che ora è uno dei fantasmi e pensa che i suoi compagni fantasmi abbiano delle idee piuttosto buone."

Lo show è anche supportato da una serie di produttori esecutivi che provengono da Rick and Morty, tra cui Dan Harmon, Steve Levy ed Erica Hayes, con Chris McKenna di Spider-Man: No Way Home nello stesso ruolo.

Per quanto riguarda Haunted Hotel sarà presentato in anteprima, la serie debutterà il 19 settembre e puoi vedere il trailer qui sotto.