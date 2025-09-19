Haunted Hotel: Stagione 1

Netflix è diventato un ottimo hub per i fan dell'animazione. Che si tratti di cartoni animati più tradizionali, anime originali o qualsiasi altra via di mezzo, puoi sempre trovare qualcosa di eccitante o nuovo sullo streamer. Per settembre, una delle grandi aggiunte è Haunted Hotel, con questa serie creata dall'ex-Rick and Morty e Archer scrittore Matt Roller, e prodotta esecutivamente da diversi Rick and Morty e Community dirigenti. Inutile dire che c'è molta esperienza nella commedia (e nella commedia animata) dietro questa serie, quindi la domanda è se reggerà nell'atterraggio.

Dopo aver visto l'intera stagione 1 di Haunted Hotel, sono rimasto un po' deluso francamente. È una serie televisiva facile e digeribile senza dubbio, ma non suscita lo stesso livello di risate e persino momenti di risate ad alta voce di molti dei suoi concorrenti. Ci sono momenti che atterrano con lo spettatore, in genere circondando il personaggio di Abaddon, un eterno demone intrappolato nel corpo di un ragazzo del 18° secolo, ma in generale l'umorismo non atterra allo stesso modo di Big Mouth, F Is for Family, BoJack Horseman e simili, e questo se stiamo parlando anche di spettacoli comici animati di Netflix.

Quindi, in ogni caso, la trama di Haunted Hotel è piuttosto semplice, dove non c'è davvero una forza trainante chiave che spinge la storia avanti su base episodica. In effetti, non perde mai tempo a spiegare la situazione a portata di mano, lo spettacolo inizia e si aspetta che tu metta insieme la premessa, che ruota attorno a una madre single di due figli, che sta tentando di gestire un Haunted Hotel lasciatole dal fratello defunto, che ora è uno dei fantasmi che abitano la zona. È la stessa configurazione della maggior parte degli spettacoli comici animati in cui ogni episodio ha una trama unica che lega molto vagamente il tutto più ampio.

Ancora una volta, funziona e funziona come premessa e l'idea alla base dello spettacolo porta ad alcune trame e fili narrativi divertenti e divertenti. Ma allo stesso tempo sono per lo più in attesa che Haunted Hotel faccia il passo successivo e trovi la sua base e diventi uno spettacolo davvero esilarante e spiritoso, qualcosa che non riesce mai a fare. Gioca con idee divertenti e i suoi personaggi sono abbastanza unici da distinguersi, ma a parte il demoneAbaddon che fa alcune cose davvero esilaranti, gran parte del resto dell'umorismo non riesce a connettersi o è così pesantemente basato su archetipi di personaggi ridicoli che semplicemente non è intrinsecamente divertente. È un po' come Rick and Morty in questo modo, poiché mentre Pickle Rick è divertente una volta, non è un'idea grossolanamente divertente che può portare una battuta a lungo. In Haunted Hotel, lo stesso vale per il Candlehead ricorrente, ad esempio.

Quello che mi piace è il modo in cuiHaunted Hotel parodia e offre interpretazioni satiriche di molti tropi iconici dell'orrore. C'è un killer slasher armato di cazzuola, creature che rubano cadaveri, cultisti infernali, documentaristi soprannaturali e così via. È un modo divertente per prendere in giro l'horror nel suo insieme senza essere troppo assurdo come nel caso dei film Scary Movie, per esempio.

E per quanto riguarda l'animazione, è abbastanza atipica rispetto a ciò che ci aspettiamo dalle produzioni Netflix. È ben animato e colorato e ricco di dettagli, ma non aspettarti nulla di speciale o simile a ciò che Arcane offriva, come punto di confronto. Inoltre, le interpretazioni sono buone, ma non ci sono molte cose di cui scrivere a casa, sia per il cast principale che include Will Forte, Eliza Coupe e Skyler Gisondo, sia per i cameo che includono Kumail Nanjiani e molti altri.

Quindi, tutto sommato, Haunted Hotel si presenta come una serie animata Netflix piuttosto standard e persino sicura. Non fa molto per distinguersi dalla massa, ma è facile da consumare e abbastanza divertente che completare i suoi 10 episodi che durano meno di cinque ore è un impegno abbastanza semplice. È una degna aggiunta alla tua lista di osservati speciali per la stagione spettrale? Certo. Sarete alla disperata ricerca di una seconda stagione? La giuria è fuori su questo.