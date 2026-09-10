Haunted Hotel torna a Netflix a ottobre per la sua seconda stagione

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Se stai cercando una serie animata da ammergere questo autunno, perché non tornare su Netflix per un'offerta ideale per la prossima stagione spaventosa? La piattaforma di streaming ha rivelato che Haunted Hotel presto farà un ritorno e che la serie comica, basata su una famiglia umana che gestisce un hotel abitato da ogni sorta di spirito paranormale, avrà nuovi episodi da godersi già da ottobre.

Dal 9 ottobre tornerà la seconda stagione di Haunted Hotel, e in questo prossimo gruppo di episodi il demone Abaddon tornerà pronto ad aiutare Katherine e la sua famiglia a risolvere una serie di "problemi paranormali" nella villa ereditata.

Mentre aspettiamo ancora un trailer completo che ci dia un assaggio chiaro di ciò che offriranno questi prossimi episodi, è arrivato un teaser che vede Abaddon prendere in giro il portfolio Netflix. Guardatelo qui sotto.