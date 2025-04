HQ

Quando si combinano gli immensi finanziamenti offerti da Netflix con il potere delle star di Tom Hardy e il pedigree del regista d'azione diThe Raid e Gareth Evans diGangs of London, sulla carta si potrebbe pensare che non ci sia molto che potrebbe andare storto. Questi tre pilastri sorreggono un grintoso film d'azione poliziesco in cui Hardy interpreta un detective corrotto e brizzolato che combatte per salvare il figlio di un politico piegato dalla triade, una storia che alla fine punta i riflettori su ogni sorta di corruzione che filtra in una città infernale che può essere meglio descritta come una Gotham senza Batman. Sì, in teoria l'idea e il sostegno dietro Havoc è quasi la formula d'azione perfetta. È un vero peccato che non realizzi mai il suo vero potenziale.

Havoc è un ottimo esempio di un film che semplicemente sbaglia le cose fondamentali. Ci sono idee e parti di questo film che funzionano bene e intrattengono, ma poi ci sono molti altri momenti e scelte stilistiche che lo trattengono davvero e lo vedono annaspare.

La struttura di questo film, per esempio, è una lamentela. Il primo atto è un affare piuttosto mediocre dall'inizio alla fine. La parte di apertura offre una sequenza di rapina di veicoli che sarebbe intensa se non fosse per il fatto che è stata creata interamente con un'animazione CG scadente che sembra appartenere a un filmato in un gioco Kane & Lynch della fine degli anni 2000... È semplicemente difficile da digerire e digerire e in realtà non si pone Havoc come qualcosa in cui avere molta fiducia. Ma poi, poco dopo aver incontrato il burbero Walker di Hardy, hai familiarizzato con il suo posto nel mondo e la sua personalità in una manciata di istanti, e ancora una volta Havoc ti dà un motivo per crederci.

È in questo periodo che ci viene presentata la maggior parte del resto del cast; L'onesta poliziotta Ellie di Jessie Mei Li, il politico corrotto Lawrence Beaumont di Forest Whitaker, il detective disonesto Vincent di Timothy Olyphant e così via. Francamente, il resto del cast gestisce i propri compiti in modo utile nel migliore dei casi, con Olyphant e Whitaker in particolare che sono delusi e non riescono a vivere il potenziale che abbiamo visto da loro nei progetti precedenti. Ma hey, Havoc riguarda principalmente Hardy che fa l'unica cosa che sa fare meglio, essere un uomo duro incallito e senza fronzoli, ed è sicuro dire che completa questo lavoro con facilità.

Ma in ogni caso, tornando alla trama, il secondo atto offre una porzione di film molto migliore, bilanciando l'emozione necessaria di cui una narrazione come questa ha bisogno per sopravvivere, con colpi di scena scioccanti e un sacco di azione brutale che farebbe urlare di gioia i fan di The Raid. La scena in discoteca con una colonna sonora di bassi pesanti che batte in sottofondo è particolarmente bella e mostra le vette che Havoc può raggiungere quando è al suo meglio.

Tuttavia, poi arriviamo al terzo atto. Ora concesso, dirò che la sequenza caotica nella cabina di Walker è eccitante - ridicola ma eccitante - ma ciò che segue è un finale davvero deludente che mostra ancora una volta che Havoc non sa bene come tenersi insieme. I momenti conclusivi sono stupidi oltre ogni immaginazione, offrendo una scena che fa sembrare la sparatoria all'O.K. Corral un gioco da ragazzi. Qualsiasi struttura e speranza che Havoc ti dà di poter costruire sul secondo atto più forte e presentare una discesa pulita e appagante viene spazzata via in pochi minuti, lasciandoti vuoto e semplicemente scioccato dal fatto che la risposta sia stata semplicemente quella di terminare il film con la massima violenza con pochissimo significato o ragione dietro.

È molto chiaro che, nonostante avesse tutte le caratteristiche di un memorabile e interessante film d'azione poliziesco grintoso, Evans non aveva intenzione di fare nulla di piùHavoc di un dimenticabile festival della violenza. Certo, parte dell'azione si distingue e intrattiene, Hardy è ancora una volta coinvolgente senza sforzo e il cupo dipinto di una città che Evans ha costruito ha un sacco di potenziale, ma la storia e la narrazione al centro di questo racconto sono sottili come la carta nel migliore dei casi, e il cast non fa molto per elevarlo. Non è un film completamente naufragato, ma non è nemmeno lontanamente un buon film come avrebbe potuto essere. Anche se questo è diventato un evento comune per molti film in streaming negli ultimi tempi, quindi dovremmo essere sorpresi...?