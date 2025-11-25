Hayden "Anakin" Christensen afferma che Rogue One è il miglior film di Star Wars della Disney

Quale film Star Wars è alla fine il migliore? Non esiste, ovviamente, una risposta oggettiva, ma The Empire Strikes Back è generalmente considerato uno dei più importanti. Una persona che condivide questa valutazione è Hayden Christensen, che ha interpretato Anakin Skywalker nella trilogia prequel (e successivamente Darth Vader nella serie Obi-Wan Kenobi, tra gli altri).

A Fan Expo Chicago, gli è stato chiesto quale film Star Wars gli piacesse di più, e lui ha risposto The Empire Strikes Back. Ma ha anche colto l'occasione per rivelare quale dei film più recenti (cioè quelli prodotti dalla Disney) sia il suo preferito, che apparentemente è Rogue One, dove Darth Vader sembra essere un fattore importante per lui:

"Adoro Rogue One, pensavo che catturasse davvero l'essenza di ciò che Star Wars dovrebbe essere, e mi è piaciuto molto come hanno rappresentato Darth Vader."

Cosa ne pensi della scelta di Christensen? Quale dei sei film originali ti piace di più, e qual è il migliore tra le produzioni Disney?