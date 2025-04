Hayden Christensen apparirà nella prossima stagione di Ahsoka

HQ

La prossima settimana inizierà la produzione della seconda stagione della serie Ahsoka. Durante la Star Wars Celebration, è stato rivelato che Hayden Christensen apparirà ancora una volta nei panni di Anakin Skywalker nella prossima stagione. Abbiamo anche appreso che nientemeno che l'ammiraglio Ackbar farà la sua apparizione e, secondo il creatore dello show Dave Filoni, finirà in una lotta con nientemeno che Thrawn.

Filoni ha anche scherzato su quanto sia stato difficile impedirsi di scrivere la frase più famosa di Ackbar:

"C'è voluto tutto il mio sforzo per resistere a scrivere la frase - 'È una trappola!' Perché sono tipo, non posso farlo, sarebbe così stupido. Perché questo ragazzo non può sempre entrare in trappola. Penseresti che questa volta l'avrebbe visto".

Come abbiamo riportato in precedenza, Rory McCann assumerà il ruolo di Baylan Skoll dopo la scomparsa di Ray Stevenson. Durante la Star Wars Celebration, Dave Filoni ha parlato della difficoltà di perdere Ray:

"La stagione 2 è stata prevedibilmente una grande sfida a causa della perdita di Ray. Conoscevo Ray per aver lavorato con lui al doppiaggio. È stata una sfida per me prendere in considerazione l'idea di continuare per un po'. Ma ho un meraviglioso gruppo di supporto in Jon e Rosario".

Riguardo alla decisione di continuare il personaggio con un nuovo attore, Filoni ha detto:

"Ho trovato un modo per entrare, avevo Ray in testa. Sono grato per tutte le mie conversazioni con lui su Baylan. Quindi, ho capito cosa fare, ci è voluto solo un po' per arrivarci. Sono molto fiducioso ora che Ray sarebbe contento della direzione che abbiamo scelto. Il carattere è pensato per essere il parallelo di Ahsoka in ogni modo. Se c'è una luce, c'è un'oscurità, e Baylan rappresenta un viaggio diverso per un Jedi – come tu (Rosario) rappresenti uno che si è allontanato dall'Ordine, così ha fatto lui. Questo è un parallelo che deve continuare".