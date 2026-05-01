Hayden Christensen, Ian McDiarmid, Anthony Daniels e altri appariranno alla Star Wars Celebration 2027

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È quasi il Giorno di Star Wars, poiché il 4 maggio i fan della galassia celebreranno l'universo dell'intrattenimento che continuano ad amare. Anche se non sappiamo esattamente cosa aspettarci dalla celebrazione di quest'anno, a parte gli ultimi due episodi di Maul - Shadow Lord, Disney e Lucasfilm hanno iniziato a dare un assaggio di ciò che il festival Star Wars Celebration del prossimo anno offrirà.

Prevista a Los Angeles tra l'1 e il 4 aprile, la convention principale sarà il punto di riferimento per celebrare tutto ciò che riguarda Star Wars. È un evento atteso perché questi show tendono a svolgersi ogni due anni, il che significa che l'ultimo è avvenuto più di un anno fa ormai.

Con i prossimi 11 mesi lontani, le prime icone confermate sono state nominate, con una manciata di leggende di Star Wars presenti nella Città degli Angeli per questo entusiasmante spettacolo.

Per prima cosa, sarà presente l'attore di Anakin Skywalker/Darth Vader Hayden Christensen, così come il suo mentore, Ian McDiarmid, attore di Darth Sidious/Imperatore Sheev Palpatine. Oltre a questo, Anthony Daniels di C-3PO sarà presente, mentre anche i veterani dell'animazione Dee Bradley Baker (che ha praticamente doppiato tutti i Clone Trooper animati esistenti) e Michelle Ang (l'Omega di The Bad Batch) saranno presenti.

I biglietti per la Star Wars Celebration 2027 saranno messi in vendita la prossima settimana, il 6 maggio, alle 20:00 BST/21:00 CEST. Ci aspettiamo che vengano confermati altri talenti, ma già si tratta di una formazione solida che senza dubbio susciterà l'interesse di qualsiasi fan di Star Wars.