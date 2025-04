Hayden Christensen "vorrebbe continuare" a interpretare Darth Vader

HQ

Durante il fine settimana, è stato confermato che i lavori sulla seconda stagione di Ahsoka sono in pieno svolgimento, e che il suo vecchio maestro, Anakin Skywalker, ci sarà - ancora una volta interpretato da Hayden Christensen. Ma forse lo vedremo in più contesti di Star Wars in futuro, almeno se riuscirà a decidere.

Christensen è ansioso di interpretare di nuovo Darth Vader, e in un'intervista con ComicBook.com ha detto:

"C'è ancora molto che potremmo esplorare con Vader. Penso che da dove ci siamo lasciati, dopo l'Episodio III, e tutto ciò che deve riconciliare dopo essere rimasto intrappolato in questa nuova versione di se stesso, ci sono un sacco di storie molto ricche che potremmo ancora raccontare".

Se ciò accade, è pronto e afferma chiaramente che vuole indossare di nuovo l'abito nero:

"Mi piacerebbe poter continuare con esso, e quindi spero che riusciremo a farlo di più".

Sicuramente non diremo di no a questo. Che ne pensi?