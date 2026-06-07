Hayley Atwell è arrivata ad Albion, Playground rivela la data esatta di lancio di Fable febbraio

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Sapevamo di aspettarci uno sguardo a Fable come parte dell'Xbox Games Showcase e questo è sicuramente ciò che abbiamo ottenuto. Il secondo progetto della trasmissione è stato il prossimo RPG atteso di Playground, che ha offerto un nuovo trailer che rivelava che Hayley Atwell sembrava essere entrata nel gioco come un altro personaggio che sembra pensare di essere l'eroe di questa storia...

Ma per aggiungere a questo, il trailer ha persino confermato che il cattivo dell'originale Fable avrà un ruolo anche nel prossimo titolo, dato che il Jack of Blades è comparso proprio alla fine del trailer. Non è chiaro come si inseriscano nella narrazione più ampia, ma evidentemente Playground renderà omaggio all'eredità di Fable con questo reboot.

Oltre a questo, il trailer si concludeva con la data esatta di lancio di Fable. Dopo il recente ritardo a febbraio, è stato confermato che Fable debutterà esattamente il 23 febbraio 2027 su PC (incluso Steam), Xbox Series X/S e persino PS5. Sì, Fable avrà un debutto cross-platform a differenza di Gears of War: E-Day.

Dai un'occhiata all'ultimo trailer di Fable qui sotto.