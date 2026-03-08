Hayley Atwell e David Oyelowo sono protagonisti della nuova adattamento di MGM+ e ParamountTreasure Island +

Treasure Island, il romanzo classico di Robert Louis Stevenson, riceverà un altro adattamento cinematografico da MGM+ e Paramount+. Le reti si sono unite, dando vita a una sceneggiatura di Robert Murphy, l'uomo dietro Vera e Shetland.

Secondo Variety, la miniserie sarà suddivisa in sei episodi, diretta da Jeremy Lovering di Slows Horses, William McGregor dei Buccaneers e Paul Walker di Shameless. Protagonisti David Oyelowo nel ruolo di Long John Silver, Hayley Atwell come Bess Hawkins, Jack Huston come Aaron Graham, Tomer Capone come Billy Bones e Tom Sweet come protagonista Jim Hawkins.

Ambientata attraverso l'oceano Atlantico, in un Caribe prossimo a un orlo di eventi che ne definiranno la storia, la serie "segue Jim mentre affronta un mondo molto più complesso e pericoloso di quanto avesse mai immaginato, dove resilienza, lealtà e identità sono messe alla prova - e la fortuna è il premio", secondo la sua sinossi.

Treasure Island debutta su Paramount+ nel Regno Unito e in Irlanda, con MGM+ che si occupa della distribuzione americana. La distribuzione globale al di fuori di questi territori è gestita dalla Quinta Stagione.