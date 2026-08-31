Hayley Atwell fu "delusa" dal suo cameo del Capitano Carter in Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Uno dei maggiori punti di frustrazione per Doctor Strange in the Multiverse of Madness è stato come il film ha gestito le apparizioni cameo degli Illuminati provenienti da un universo diverso. La banda di eroi leggendari e potenti è stata rapidamente smantellata da una furiosa Wanda Maximoff, e ora, anni dopo, una di queste star ha condiviso il suo malcontento per il modo in cui il film ha gestito i cameo e i personaggi.

Parlando recentemente alla convention For the Love of Fantasy & Sci-Fi a Londra, Hayley Atwell ha spiegato come non fosse soddisfatta del modo in cui il Capitano Carter è stato trattato nel film.

Secondo ComicBook.com, Atwell ha spiegato: "Se devo essere davvero brutalmente onesto, sono rimasto così deluso da come l'hanno posizionata e da quello che le è successo in quella scena. Lei dice: 'Potrei farlo tutto il giorno.' E poi è come se fossero morti con il frisbee, e noi diciamo: 'No, non potresti.' E poi la gente diceva, 'Oh, è così noiosa.' "

Va detto che Doctor Strange in the Multiverse of Madness non è stata la prima volta che abbiamo incontrato il Capitano Carter di Atwell, dato che era di fatto la protagonista principale di What If...? della Marvel...? serie. Ci aspettiamo anche che Atwell riprenda il ruolo di Peggy Carter in Avengers: Doomsday, ma non è chiaro come si svilupperà alla fine, dato che ci aspettiamo molti cambiamenti nell'MCU più ampio con il prossimo progetto.