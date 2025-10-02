news
Hazbin Hotel
Hazbin Hotel La stagione 2 si prepara alla guerra
Mentre l'inferno sembra prendere il sopravvento sul paradiso, la storia si concentra ancora una volta sul Hazbin Hotel.
Le persone che si trovano all'inferno possono essere redente? Beh, sembra che la stessa principessa dell'inferno creda di sì, dato che abbiamo un'intera serie animata dedicata a questa esatta premessa in Hazbin Hotel.
Il 29 ottobre segna il lancio della Stagione 2, in cui vediamo la reputazione dell'hotel utilizzata per cercare di iniziare una guerra con il paradiso dagli abitanti dell'inferno che preferirebbero di gran lunga rimanere malvagi. Potrebbe sembrare un conflitto culminante, ma sappiamo che abbiamo anche una terza e una quarta stagione in arrivo su Prime Video, quindi c'è ancora molto altro in arrivo.
