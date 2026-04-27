Hazbin Hotel si concluderà con la quinta stagione

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Prime Video è diventato una location piuttosto eccellente per tutto ciò che riguarda l'animazione, poiché la piattaforma di streaming è il luogo ideale per trovare Invincible, Batman: Il Crociato Incappato, La Leggenda di Vox Machina, The Mighty Nein, Helluva Boss, Bat-Fam e persino Hazbin Hotel, tra una serie di altri.

Parlando di quest'ultimo progetto, Prime Video ha confermato che la serie finirà insieme, dato che la quinta stagione sarà infatti l'ultima. Non è stata data data di uscita precisa per il debutto definitivo di questa stagione, ma al momento non dovrebbe preoccupare nessuno, dato che non sappiamo nemmeno quando arriverà la terza stagione...

Sì, la seconda stagione è andata in onda alla fine del 2025 e i fan trattengono il respiro su quando uscirà la terza stagione, eppure Prime Video si è preso la briga di confermare che ci saranno anche una quarta e una quinta stagione e che la quinta sarà l'ultima. È sicuramente un colpo di scena interessante.

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