Hazelight ha già iniziato lo sviluppo del loro prossimo gioco

Split Fiction ha avuto un inizio eccezionale, sia che si parli di recensioni dei media, del numero di giocatori simultanei su Steam o persino dei numeri di vendita. E dopo averlo consegnato, penseresti che il capo di Hazelight, Josef Fares, si sarebbe sistemato per una meritata vacanza.

Ma... Di certo non sembra essere così. In un'intervista con Skill Up, Fares afferma di essere già in pieno svolgimento con lo sviluppo del suo prossimo progetto:

"Split Fiction è il gioco più accolto che abbiamo fatto, tutti sono super felici, ma io sono così concentrato ed eccitato per la prossima cosa, che abbiamo già iniziato."

Detto questo, probabilmente dovremo aspettare qualche anno per scoprire di cosa si tratta. Sono passati quattro anni tra It Takes Two e Split Fiction, e se questa volta sarà lo stesso, sarà il 2029 quando è quasi garantito che avremo ritirato sia PlayStation 5 che Xbox Series S/X per giocare invece sui rispettivi successori.