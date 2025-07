HBO cancella Duster di J.J. Abrams una settimana dopo la fine della messa in onda della prima stagione

HQ

Una delle più grandi novità di HBO Max, come è ancora una volta ufficialmente noto, quest'estate è stato il dramma poliziesco di J.J. Abrams Duster. Ambientato negli anni '70, lo show presentava Josh Holloway come protagonista come autista di fuga per un sindacato criminale sempre più grande, e anche se questa potrebbe sembrare una premessa intrigante, chiaramente i fan non erano d'accordo né si sono riversati nello show, dato che ora HBO ha deciso di cancellare la serie e terminare la sua corsa.

Secondo Deadline, Duster non tornerà per una seconda stagione, cosa che un rappresentante di HBO Max ha commentato nella seguente dichiarazione.

"Anche se HBO Max non andrà avanti con una seconda stagione di Duster, siamo così grati di aver avuto la possibilità di lavorare con i co-creatori incredibilmente talentuosi J.J. Abrams e LaToya Morgan, e i nostri partner di Bad Robot e Warner Bros. Television. Siamo estremamente orgogliosi di questa serie guidata da Josh Holloway e Rachel Hilson e li ringraziamo insieme al nostro cast e alla troupe per la loro incredibile collaborazione e partnership".

Anche se Holloway ha una manciata di progetti in cantiere, questo senza dubbio si presenta come un duro colpo, dato che è stato il suo primo concerto in circa quattro anni, dopo essere apparso l'ultima volta come il ricco gestore di hedge fund Roarke Morris nelle prime stagioni di Yellowstone.

Hai guardato Duster e sei deluso da questa notizia?