HBO conferma ufficialmente che il finale della terza stagione di Euphoria è in realtà il finale della serie

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Il finale di ieri sera della terza stagione Euphoria è stato anche il finale della serie, ha confermato HBO, mentre il dramma ricco di droga e sesso di Sam Levinson giunge a una conclusione decisiva. L'annuncio ufficiale arriva dallo stesso Levinson, e fu successivamente ribadito dalla rete televisiva.

Come osserva Variety, questo non dovrebbe sorprendere molti. Dopo due stagioni forti uscite nel 2019 e nel 2022, il percorso verso la Stagione 3 sembrava più lungo che mai. Le star dello show sono cresciute ben oltre la sua bolla, con artisti come Sydney Sweeney e Jacob Elordi chiamati per film e altri progetti a giorni alterni, a quanto pare. Anche Zendaya è rimasta un'ape incredibilmente impegnata, commentando in interviste che credeva che la terza stagione sarebbe stata l'ultima.

Rispetto all'attesa tra la Stagione 1 e la 2, il tempo tra la Stagione 2 e la 3 non era molto più lungo, ma sembrava che il mondo avesse iniziato a spostarsi da Euphoria. Almeno, il suo cast lo faceva. Il ritorno dell'ultima stagione è stato quasi come una reunion isolata, ma almeno ha dato a Levinson la possibilità di lasciare la sua storia dove voleva. Al momento non ci sono piani per una quarta stagione, ma Levinson ha detto che scrive ogni stagione come se fosse l'ultima, quindi forse un giorno troverà un modo per riportarci nel mondo di Euphoria.