HBO ed Eurosport annunciano documentari e cortometraggi Looney Tunes 100 giorni prima delle Olimpiadi invernali del 2026

Oggi, 29 ottobre, mancano 100 giorni all'inizio delle Olimpiadi invernali del 2026 in Lombardia, in Italia, con la città di Milano e il comune di Cortina d'Ampezzo nelle Dolomiti come città ospitanti dei giochi. I giochi si svolgeranno tra il 6 e il 22 febbraio (i Giochi Paralimpici Invernali tra il 6 marzo e il 15 marzo), con più di 3.500 atleti provenienti da 93 paesi che dovrebbero prendere parte a 195 eventi da medaglia, in 16 discipline, come sci alpino, biathlon, salto con gli sci, combinata nordica, sci freestyle, sci di fondo, sci alpinismo, snowboard, slittino, pattinaggio artistico e curling.

In Europa, Warner Bros. trasmetterà le Olimpiadi invernali in diretta su quattro diversi canali e piattaforme: Eurosport, TNT Sports, HBO Max e Discovery+. Warner Bros. ha annunciato oggi, a 100 giorni dai Giochi, che trasmetterà una serie di documentari e contenuti.

Athletes to Watch sarà una serie di video di profilo sulle stelle dei Giochi, come Eileen Gu (Cina, snowboard), Marcel Hirscher (Paesi Bassi, sci alpino), Stefan Kraft (Austria, salto con gli sci) o Emily Harrop (Francia, sci di montagna). Un'altra docuserie, chiamata Monuments, si concentrerà sulla storia degli sport invernali.

Anche i Looney Tunes saranno protagonisti di una serie di cortometraggi, " Looney Tunes Presents: Sports Made Simple ", con Bugs Bunny che insegnerà ai più piccoli gli sport invernali più popolari.

Tutti questi contenuti andranno in onda nel 2026, in concomitanza o prima delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, a partire dal 6 febbraio. Sei entusiasta per i Giochi Olimpici Invernali del prossimo anno?