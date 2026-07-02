HBO ha lanciato un casting aperto per trovare la sua prossima Ginny Weasley
Dopo che l'attrice originariamente scelta ha deciso di ritirarsi dopo le riprese della prima stagione di Harry Potter, ora HBO sta cercando un sostituto.
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È stato recentemente rivelato che, nonostante stessero già girando la prima stagione di Harry Potter su HBO, l'attrice dietro Ginny Weasley stava abbandonando e che Gracie Cochrane non avrebbe interpretato la sorella più giovane della famiglia Weasley nelle prossime stagioni dell'adattamento televisivo live-action.
Poiché HBO prevede di girare nuove stagioni a un ritmo piuttosto rapido per garantire che le giovani giovani star bambine restino giovani durante i lunghi e ampi piani per adattare tutti e sette i libri di Harry Potter, ora è stato rivelato che è stata rilasciata una chiamata per il casting aperto per trovare l'attrice che prenderà il posto di Ginny Weasley.
Il casting è alla ricerca di bambini di età compresa tra i 10 e i 12 anni che sono residenti nel Regno Unito. Poiché HBO è impegnata nell'inclusività, sta anche scegliendo "senza considerare etnia, disabilità, razza, orientamento sessuale, identità di genere o qualsiasi altra base protetta dalla legge, salvo diversa indicazione diversa." Detto ciò, dato che gran parte della famiglia Weasley già scelta è caucasica con capelli rosso intenso, possiamo solo supporre che HBO stia prendendo di mira un pubblico simile per questa prossima Ginny Weasley.