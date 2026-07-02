HBO ha lanciato un casting aperto per trovare la sua prossima Ginny Weasley

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È stato recentemente rivelato che, nonostante stessero già girando la prima stagione di Harry Potter su HBO, l'attrice dietro Ginny Weasley stava abbandonando e che Gracie Cochrane non avrebbe interpretato la sorella più giovane della famiglia Weasley nelle prossime stagioni dell'adattamento televisivo live-action.

Poiché HBO prevede di girare nuove stagioni a un ritmo piuttosto rapido per garantire che le giovani giovani star bambine restino giovani durante i lunghi e ampi piani per adattare tutti e sette i libri di Harry Potter, ora è stato rivelato che è stata rilasciata una chiamata per il casting aperto per trovare l'attrice che prenderà il posto di Ginny Weasley.

Il casting è alla ricerca di bambini di età compresa tra i 10 e i 12 anni che sono residenti nel Regno Unito. Poiché HBO è impegnata nell'inclusività, sta anche scegliendo "senza considerare etnia, disabilità, razza, orientamento sessuale, identità di genere o qualsiasi altra base protetta dalla legge, salvo diversa indicazione diversa." Detto ciò, dato che gran parte della famiglia Weasley già scelta è caucasica con capelli rosso intenso, possiamo solo supporre che HBO stia prendendo di mira un pubblico simile per questa prossima Ginny Weasley.