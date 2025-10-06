HBO Max conferma un altro aumento dei prezzi

HQ

Per molto tempo, l'industria cinematografica e televisiva ha lottato per tenere il passo con l'aumento della domanda di distribuzione digitale di film e serie, e la pirateria tramite i cosiddetti torrent era dilagante. Tuttavia, dopo il lancio del servizio di streaming di Netflix e il suo lavoro su contenuti esclusivi, la pirateria ha iniziato a diminuire e altri servizi cinematografici hanno seguito l'esempio.

All'epoca era visto come un modo economico per consumare i film, ma oggi il quadro è diverso. Un servizio di streaming non è sufficiente e molte persone ne hanno tre o quattro (e spesso di più). Il costo mensile sta diventando un vero e proprio onere e, come se non bastasse, i prezzi stanno aumentando a un ritmo significativamente superiore all'inflazione e in alcuni casi sono ora più del doppio rispetto a pochi anni fa.

Dopo diversi aumenti di prezzo di alto profilo di recente da Paramount+ e Disney+, HBO Max ha annunciato che anche lui intende aumentare i suoi prezzi. Il prezzo mensile per l'abbonamento con pubblicità passerà da 4,99 a 5,49 euro, l'abbonamento standard passerà da 9,99 a 10,99 euro e per chi ha la versione premium il prezzo passerà da 13,99 a 15,99 euro.

In tutta onestà, va detto che HBO Max non ha aumentato i suoi prezzi così frequentemente o tanto quanto i suoi concorrenti, ma cosa significa questo per te? Hai tanti servizi di streaming come prima e qual è la tua tolleranza per quanto può costare un abbonamento?