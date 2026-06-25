HBO Max ordina un'altra avventura nella terra di Ooo in Adventure Time: Bubblegum & Marceline

Sembra che il divertimento non finirà mai con Adventure Time, dato che HBO Max ha ordinato un altro spin-off della serie animata di successo, questa volta focalizzato su due dei personaggi femminili più importanti della serie originale. In particolare, Adventure Time: Bubblegum & Marceline si concentrerà non sorprendibilmente su Principessa Bubblegum del Regno delle Caramelle e Marceline la Vampira.

La storia, secondo Variety, continuerà nello spirito di Fiona & Cake, un altro spin-off di Adventure Time. Vedrà il ritorno del veterano del franchise Adam Muto, che ricopre il ruolo di showrunner e produttore esecutivo per Adventure Time: Bubblegum & Marceline.

Secondo la sinopsie ufficiale, la serie vede "Principessa Bubblegum e Marceline la Regina dei Vampiri attraversare le zone più remote di Ooo, incontrando volti familiari e nuovi pericoli." Al momento della stesura, sono passati due mesi da quando la serie ha ricevuto il via libera, quindi Muto e il suo team sono impegnati a scrivere la prima stagione. Si prevede che Hynden Walch e Olivia Olson, gli attori che hanno interpretato la principessa Bubblegum e Marceline, riprenderanno i loro ruoli, ma a parte questo mancano informazioni concrete sul cast.