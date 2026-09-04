HBO Max ripercorre la storia di Easy Company in Band of Brothers, 25 anni dopo la prima messa in scena della serie

La serie Band of Brothers, una coproduzione tra Tom Hanks e Steven Spielberg dopo la travagliata uscita di Salvate il soldato Ryan (che fu censurata nei cinema statunitensi), divenne infatti la produzione televisiva più costosa fino ad oggi, ma fu anche una delle serie più acclamate e amate della storia, ancora oggi.

La storia, basata sull'omonimo romanzo, segue la vera storia della Compagnia E della 501ª Aviotrasportata, l'unità che subì il più alto tasso di perdite nel teatro europeo durante tutta la Seconda Guerra Mondiale. Quegli uomini furono sganciati sopra la Normandia prima degli sbarchi del D-Day e combatterono in ogni grande campagna fino alla conquista del Nido dell'Aquila e alla resa della Germania. Fortunatamente per loro, il Giappone si arrese prima di essere schierato nel Pacifico, ma a quel punto la stragrande maggioranza dei membri originari era già stata uccisa in azione.

È il tipo di impresa reale che ti toglie il fiato semplicemente rendendoti conto che era una storia vera, e HBO ha fatto di tutto per assicurarsi che fosse rappresentata in taltà. Tanto che ora, 25 anni dopo la sua prima, è tornata a commemorare quella storia (quella vera) sotto forma di un documentario chiamato Band of Brothers: Legacy, ma questa volta con le parole degli attori che hanno interpretato quei soldati. Il rispetto e il senso di responsabilità che hanno mostrato – e continuano a mostrare – testimoniano ciò che Band of Brothers significava davvero.

Il documentario andrà in onda su HBO Max il 9 settembre, esattamente 25 anni dopo la prima della serie originale. Dai un'occhiata al trailer qui sotto. Lo guarderai?