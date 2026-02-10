HBO Max sarà finalmente lanciata nel Regno Unito e in Irlanda a marzo

HQ

Considerando la prossima serie TV di Harry Potter, considerata un evento di streaming senza pari e quanti britannici sono immensamente fan di tutto ciò che riguarda il Mondo Magico, non sorprende affatto che HBO Max abbia finalmente messo in ordine i suoi affari e sia pronta a lanciare la piattaforma di streaming nel Regno Unito e in Irlanda.

Previsto per il 26 marzo, questa sarà la data in cui il servizio, altrimenti molto disponibile, debutterà nel Regno Unito e in Irlanda, diventando poi il luogo dove concedersi e scoprire tutti i progetti nel mondo di Game of Thrones, nell'universo DC, nel portafoglio Warner Bros. e altro ancora.

Il servizio debutterà offrendo quattro piani unici tra cui scegliere, il più economico è Basic with Ads a £4,99 al mese. Questo sarà poi rafforzato da Standard con Annunci a £5,99 al mese, Standard a £9,99 al mese e infine Premium a £14,99 al mese. Per quanto riguarda le variazioni tra i piani, puoi vedere queste informazioni qui sotto.

Basic con pubblicità (£4,99/mese): Streaming su 2 dispositivi in Full HD:



Tutte le migliori serie e film di HBO Max, esclusi quelli che vengono trasmessi per la prima volta sul servizio dopo la finestra di uscita nelle sale.



Standard con pubblicità (£5,99/mese): Streaming su 2 dispositivi in Full HD, con 30 download:



Tutte le migliori serie e film di HBO Max, inclusi quelli che vengono trasmessi per la prima volta sul servizio dopo la finestra di uscita nelle sale.



Standard (£9,99/mese): Streaming su 2 dispositivi in Full HD, con 30 download:



Tutte le migliori serie e film di HBO Max senza pubblicità,4 inclusi i film che vengono trasmessi per la prima volta sul servizio dopo la finestra di uscita nelle sale.



Premium (£14,99/mese): Streaming su 4 dispositivi in 4K Ultra HD con Dolby Atmos (dove disponibile) e 100 download:



L'esperienza definitiva di HBO Max con tutte le migliori serie e film HBO Max senza pubblicità,4 inclusi i film che vengono trasmessi per la prima volta sul servizio dopo la finestra di uscita nelle sale.



Va anche notato che HBO Max diventerà la casa di TNT Sports nel Regno Unito, allontanandosi da Discovery+. Questo significa che se vuoi guardare la FA Cup e il calcio europeo, MotoGP, LIV Golf e molti altri sport, dovrai farlo tramite la piattaforma HBO Max. La buona notizia è che il prezzo del piano per TNT Sports non cambierà e, se sei già abbonato, non dovrai fare nulla, poiché le tue credenziali di accesso attuali saranno trasferite su HBO Max.

Riuscirai a ottenere un abbonamento HBO Max o eri soddisfatto dei servizi già disponibili nel Regno Unito e in Irlanda?