HBO Max svela il primo teaser ufficiale di Harry Potter e la Pietra Filosofale, che debutterà a Natale

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Abbiamo aspettato a lungo questo momento, Potterheads, ma finalmente è arrivato. Dopo anni di preparazione, la serie basata direttamente sui romanzi di Harry Potter di J.K. Rowling è dietro l'angolo. L'hype è alle stelle, e ora HBO Max ha scelto di segnare l'inizio del trimestre scolastico (anche a Hogwarts) con il primo teaser ufficiale della serie di Harry Potter, la cui prima stagione si intitola, proprio come il primo libro della serie, Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Nel teaser, abbiamo potuto vedere non solo i tre giovani maghi al centro della storia - Harry (Dominic McLaughlin), Ron (Alastair Stout) e Hermione (Arabella Stanton) - ma anche le scenografie della Grande Sala di Hogwarts, l'aula di Erbologia (dove imparano a estrarre la radice di mandragora), il criptico maestro di Pozioni Severus Piton (Paapa Essiedu) e una partita di Quidditch nei terreni della scuola.

Tutto trasmette ottimismo e vitalità, sapendo che, sebbene questa sia una storia già raccontata sullo schermo, non è mai stata raccontata in modo così dettagliato o così lungo, dato che ogni serie dovrebbe coprire tutti i sette libri della serie. Senza ulteriori indugi, godetevi il trailer e attendete con ansia il giorno di Natale 2026, perché è lì che la serie Harry Potter TV debutta su HBO Max.