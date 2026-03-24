HBO rilascia il primo sguardo della serie di Harry Potter, trailer teaser atteso domani

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HBO ha ora pubblicato la primissima immagine del prossimo adattamento di Harry Potter, e sicuramente sembra un po' magica. Come se non bastasse, ci sono chiari indizi che domani ci verrà offerto un teaser trailer, una notizia che dovrebbe far saltare di gioia la maggior parte dei fan di Potter.

L'immagine pubblicata oggi ci offre un piccolo assaggio di Harry, ora interpretato da Dominic McLaughlin, in completo abito da Grifondoro mentre si dirige verso il campo da Quidditch. Come sappiamo, la serie promette di essere significativamente più fedele ai libri, con una stagione per libro, e il cast comprende diversi nomi importanti, tra cui John Lithgow e Nick Frost, che assumono rispettivamente i ruoli di Silente e Hagrid.

Tieni gli occhi aperti domani, perché si spera che si riveli davvero incantevole.