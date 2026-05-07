HBO rinnova la serie di Harry Potter per la seconda stagione, le riprese inizieranno questo autunno

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Questo Natale torniamo a Hogwarts mentre l'adattamento televisivo di Harry Potter di HBO arriva sui nostri schermi. Abbiamo nuovi professori, nuovi studenti, un aspetto rinnovato per la scuola di magia e altro ancora, mentre HBO dà davvero tutto il possibile per riaccendere la febbre Potter in tutto il mondo. Lo studio sembra già fiducioso di avere un vincitore con Harry Potter, dato che la serie è stata rinnovata per la sua seconda stagione.

La seconda stagione, basata su Harry Potter e la Camera dei Segreti, inizierà le riprese questo autunno (tramite Variety). Con l'aumento della produzione, Jon Brown è stato promosso da sceneggiatore a co-showrunner per la seconda stagione.

L'attuale showrunner Francesca Gardiner ha spiegato il motivo per cui un co-showrunner è coinvolto in Harry Potter in una dichiarazione: "Mentre abbiamo illustrato i nostri piani per i calendari di produzione sovrapposti per concludere la Stagione 1 entro Natale e tornare alla produzione per la Stagione 2 questo autunno, è diventato chiaro che l'ingresso di un co-showrunner è la chiave per mantenere il nostro slancio. Ho adorato lavorare con Jon dal primo giorno in cui ci siamo incontrati in 'Succession' fino a questi tempi recenti insieme in 'Harry Potter'. Non solo ho una grande ammirazione per la sua scrittura, ma è anche un collaboratore brillante e una persona adorabile. Siamo fortunati ad averlo."

Non è ancora prevista una data di uscita per la seconda stagione di Harry Potter, ma HBO è stata chiara che potremmo non vedere una stagione all'anno, a causa degli alti costi di produzione e del tempo necessario per dare vita a Hogwarts.