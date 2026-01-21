HDMI 2.2 massimizzerà la nostra immersione visiva nel gaming
Per una qualità dell'immagine superiore, serve più larghezza di banda. Per fortuna, HDMI 2.2 lo offre in gran quantità.
Potresti non considerare il cavo HDMI una parte fondamentale della tua esperienza di gioco. Dopotutto, collega solo la tua console alla TV, giusto? Sbagliato! L'HDMI è fondamentale per assicurarsi che la tua TV o monitor da gaming sfrutti al massimo la potenza di una console o di un PC, offrendoti la qualità dell'immagine che meriti. Questo sembra solo migliorare con l'innovazione HDMI 2.2, che abbiamo provato al CES.
Guidati nello stand dal vicepresidente marketing e operazioni di HDMI, Brad Bramy, ci è stato raccontato tutto su come HDMI 2.2 potesse rappresentare una grande svolta per l'immersione visiva. "HDMI 2.2 si basa sulle specifiche precedenti. Quindi è questa la tecnologia HDMI di nuova generazione, e supporta una larghezza di banda fino a 96 gigabit al secondo," ha detto.
"Quindi, oltre a 48 concerti, cosa supporta? Quindi più immersive game, carte più veloci," continuò Bramy. "I produttori di chip stanno già lavorando per portare sul mercato le velocità più elevate. E non è solo 96. È qualsiasi valore superiore al 48 attuale. Una cosa che hanno nella specifica HDMI 2.2, se vuoi dire che sei un prodotto HDMI 2.2 e supporti la larghezza di banda più alta, non è solo 96, ma devi supportare tipo 64, 80 o 96. Quindi solo più capacità, più immersione."
Il cavo HDMI Ultra 96 è previsto per il lancio nel primo trimestre del 2026 e, anche se potrebbe volerci un po' di tempo perché i produttori raggiungano le capacità del cavo, sembra che presto potremmo vivere un nuovo livello di immersione visiva. Scopri maggiori dettagli sull'HDMI 2.2 qui sotto: