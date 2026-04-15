He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction rimandato a fine estate

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Il piano era che tornassimo a Eternia alla fine di questo mese per dare ancora una volta a Skeletor e ai suoi scagnozzi la punizione che meritano in He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction. Ma... Non succederà.

Via Instagram, lo sviluppatore Bitmap Bureau e l'editore Limited Run Games hanno annunciato che il gioco sarà rimandato fino a questa estate, scrivendo:

"Siamo quasi alla fine dello sviluppo per He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction. Per garantire che questa edizione entusiasmi e sfidi i fan di tutte le generazioni, è necessario più tempo per lo sviluppo. Vi assicuriamo che in poco tempo attraverserete Eternia come He-Man, Teela, Man-At-Arms e She-Ra al massimo splendore arcade!

He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction uscirà in digitale quest'estate su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC."

Dichiarano specificamente che useranno questo "tempo aggiuntivo per perfezionare il gioco e offrire un'esperienza degna dei fan", il che ovviamente suona benissimo. Questo probabilmente significa anche che l'uscita sarà più vicina al prossimo film Masters of the Universe, che debutterà il 5 giugno, sperando di creare una bella sinergia, anche se sembra per lo più una felice coincidenza (giusto?).

He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction è un classico picchiaduro pixel-art per fino a due giocatori, che possono giocare come He-Man, Man-At-Arms, Teela e She-Ra (che però devono prima essere sbloccate). Presenta dodici livelli basati su ambientazioni iconiche della serie TV He-Man e i Maestri dell'Universo, oltre a un cast colorato di nemici da sconfiggere.

Come detto, il gioco uscirà questa estate e vi aggiorneremo una volta che avremo una data precisa.