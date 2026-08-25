He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction rimandato al 2027

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Sicuramente non siamo gli unici ad aspettare con impazienza il picchiaduro più caldo di quest'estate, He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction. Ma con il passare dei giorni senza che venga fissata una data di uscita, è diventato sempre più improbabile che venga pubblicato come previsto.

Durante il Pixel Arcadia Showcase di ieri, ciò che la maggior parte delle persone probabilmente sospettava già è stato confermato: il gioco è stato ritardato, e in modo piuttosto significativo. Invece di uscire nell'estate del 2026, ora è fissato per "inizio 2027."

Considerando che il film Masters of the Universe è attualmente un enorme successo su Amazon Prime Video (e lo è stato fin dalla sua uscita), è ovviamente deludente per lo sviluppatore Bitmap Bureau e l'editore Limited Run Games non poter cavalcare quell'onda di sinergia. D'altra parte, He-Man ha debuttato nel 1981, e se lui e la sua spada magica sono riusciti a sopravvivere tutto questo tempo, un ritardo di sei mesi dovrebbe essere perfettamente gestibile.