He-Man deve trovare un potere Preterniano nella nuova serie di fumetti Masters of the Universe

HQ

He-Man e il franchise Masters of the Universe è stato per lo più portato avanti da Kevin Smith a memoria d'uomo, che ha realizzato tutti i tipi di divertenti progetti animati per Netflix. Il futuro vedrà questo ampliato con un film live-action da Amazon MGM Studios, e il presente, beh il presente vedrà He-Man cercare di conquistare il mondo dei fumetti.

Ha debuttato una nuova serie nota come He-Man and the Masters of the Universe #1: The Sword of Flaws Part 1, ed è l'inizio di una serie in quattro parti che vedrà He-Man e il resto degli eroi di Eternia unirsi nel tentativo di individuare un Preternian potere per impedire a Skeletor di mettere le mani sul potere e infine salvare anche la terra.

La sinossi del fumetto aggiunge: "Una legione di Guerrieri Eroici protegge il regno magico noto come Eternia. Sono guidati da Teela: Capitano della Guardia Reale, Man-At-Arms: maestro d'armi e istruttore di combattimento, e dal potente ed eroico He-Man. Questi eroi, conosciuti come i Padroni dell'Universo, tengono a bada minacce come il malvagio Skeletor e i suoi servitori. Ma quando un antico e malvagio artefatto viene portato alla luce dalle profondità, i Padroni dell'Universo dovranno setacciare la terra alla ricerca di questo potere Preterniano. o rischiare che cada nelle mani dei loro più grandi nemici".

Il fumetto è scritto da Tim Seeley e illustrato da Freddie E. Williams II, con Dark Horse Comics impostato come editore. Il primo numero è uscito ora e ci aspettiamo che i restanti tre numeri della serie, che è "saldamente radicata nel mondo classico di Masters of the Universe", arrivino entro la fine dell'anno e nel 2026.

Annuncio pubblicitario: