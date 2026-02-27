He-Man e i Maestri dell'Universo uscirà a fine aprile
Il fenomeno amato degli anni '80 è davvero tornato nel 2026, più forte che da molto tempo, sia con un film di Hollywood che con un nuovo gioco.
Possiamo aspettarci con entusiasmo due entusiasmanti iniziative Masters of the Universe quest'anno. Primo, c'è il film Masters of the Universe, che debutta a giugno, e secondo, c'è il gioco He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction. Quest'ultimo è un picchiaduro nello stile di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.
Come è consuetudine in questo genere, offre anche la modalità cooperativa per due giocatori, che possono assumere i ruoli di He-Man, Man-At-Arm e Teela - inoltre, si dice che She-Ra sarà giocabile una volta completata l'avventura. Ha un'inconfondibile atmosfera retrò, che ricorda i vecchi classici pixel dell'era 16-bit, che ovviamente si adatta a un fenomeno degli anni '80 come He-Man, e da un giorno all'altro è stato rilasciato un nuovo trailer che conferma finalmente la sua prima uscita.
Si scopre che He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction sarà rilasciato su PC, PlayStation 5, Switch e Xbox Series S/X il 28 aprile. Guarda il trailer qui sotto e troverai la sinossi ufficiale sotto il video.
"Battaglie massicce contro i boss, un cast importante di personaggi e luoghi familiari, attacchi magici e POTERE! Unisciti a un amico e affronta l'esercito malvagio di Skeletor attraverso Eternia in questa battaglia arcade definitiva, una che Masters of the Universe ha sempre meritato!"