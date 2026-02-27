He-Man e i Maestri dell'Universo uscirà a fine aprile

HQ

Possiamo aspettarci con entusiasmo due entusiasmanti iniziative Masters of the Universe quest'anno. Primo, c'è il film Masters of the Universe, che debutta a giugno, e secondo, c'è il gioco He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction. Quest'ultimo è un picchiaduro nello stile di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

Come è consuetudine in questo genere, offre anche la modalità cooperativa per due giocatori, che possono assumere i ruoli di He-Man, Man-At-Arm e Teela - inoltre, si dice che She-Ra sarà giocabile una volta completata l'avventura. Ha un'inconfondibile atmosfera retrò, che ricorda i vecchi classici pixel dell'era 16-bit, che ovviamente si adatta a un fenomeno degli anni '80 come He-Man, e da un giorno all'altro è stato rilasciato un nuovo trailer che conferma finalmente la sua prima uscita.

Si scopre che He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction sarà rilasciato su PC, PlayStation 5, Switch e Xbox Series S/X il 28 aprile. Guarda il trailer qui sotto e troverai la sinossi ufficiale sotto il video.

"Battaglie massicce contro i boss, un cast importante di personaggi e luoghi familiari, attacchi magici e POTERE! Unisciti a un amico e affronta l'esercito malvagio di Skeletor attraverso Eternia in questa battaglia arcade definitiva, una che Masters of the Universe ha sempre meritato!"