He-Man sta per unirsi Fortnite

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Cosa avresti detto se ti avessimo fatto questa domanda: "Pensi che i personaggi di Masters of the Universe appariranno in Fortnite ?" - supponiamo che avresti risposto qualcosa tipo: "Certo, non è già stato annunciato?"

Ma... In realtà non era successo, anche se probabilmente tutti pensavamo fosse solo questione di tempo, visto che è praticamente una legge della natura che tutto ciò che è pop-culturale arrivi prima o poi a Fortnite. Detto ciò, ora è confermato. Un breve teaser su Instagram rivela che Masters of the Universe sta effettivamente arrivando su Fortnite.

Non è ancora stata confermata una data precisa, ma diamo uno sguardo veloce al personaggio di He-Man, che somiglia alla sua controparte animata degli anni '80, completa di cel-shading. Sospettiamo che sarà raggiunto da altri, e torneremo con più dettagli non appena li sapremo.