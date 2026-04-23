Heart Eyes avrà un seguito nel 2028

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Sembra che la premessa di Heart Eyes, un film horror arrivato in tempo per San Valentino l'anno scorso, si sia rivelata un successo sufficiente da far sì che Paramount voglia approfondirlo.

In un rapporto di The Hollywood Reporter, si afferma che un seguito Heart Eyes è in arrivo e che intende debuttare già l'11 febbraio 2028, rendendo così un altro weekend di San Valentino piena di adrenalina.

Il regista Josh Ruben tornerà per questo progetto sequel costruito attorno a una sceneggiatura co-scritta con Darcy Fowler e basata su una storia scritta dagli sceneggiatori del film originale, Christopher Landon e Michael Kennedy. Sia Landon che Kennedy sono anche legati a Heart Eyes 2 come produttori.

Quello che non sappiamo sono dettagli chiari della trama, anche se l'idea generale di una coppia braccata da un assassino violento è probabilmente un buon punto di partenza. Allo stesso modo, il cast associato deve ancora essere stato nominato, il che significa che non è chiaro se Mason Gooding o Olivia Hoult riprenderanno i loro ruoli dal film originale.