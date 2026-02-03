Hearthstone Spotlight di Blizzard offrirà "annunci che non vuoi perderti"

HQ

Recentemente, Blizzard ha inaugurato i festeggiamenti del 2026 ospitando una grande presentazione World of Warcraft Spotlight che ha parlato dei piani dello sviluppatore californiano per gli MMO nell'anno solare. Ma questo era solo un assaggio di ciò che verrà, dato che Blizzard aveva anche in programma di ospitare showcase simili su Spotlight per le sue altre serie di grande successo.

Overwatch sarà il prossimo, con il suo Spotlight dedicato il 4 febbraio, seguito da un Hearthstone Spotlight il 9 febbraio e infine da un Diablo Spotlight l'11 febbraio.

Parlando di Hearthstone, ora Blizzard ha condiviso un po' di cosa aspettarsi, dichiarando: "Iniziamo con alcuni annunci che non vorrete perdervi sui nostri canali YouTube e Twitch (playhearthstone)!"

L'orario del Spotlight sarà alle 17:30 GMT/18:30 CET del 9 febbraio, e se sei un giocatore abituale del gioco di carte, non vorrai perderti ciò che ti aspetta.