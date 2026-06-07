Heat 2 potrebbe dipendere interamente da una decisione di Leonardo DiCaprio

Il Heat 2 di Michael Mann sembra ancora in una fase di casting insolitamente caotica. Secondo World of Reel, che cita informazioni da Kris Tapley, gran parte del cast attualmente si basa su Leonardo DiCaprio e su quale ruolo deciderà infine di assumere.

I ruoli descritti come più o meno confermati sono quelli di Christian Bale nel ruolo di Vincent Hanna. - lo stesso ruolo che Al Pacino aveva avuto nel film originale del 1995 - e Jason Clarke nel ruolo di Nate, il criminale precedentemente interpretato da Jon Voight. La grande domanda, però, è chi interpreterà Neil McCauley, il ruolo iconico di Robert De Niro.

Secondo i rapporti, DiCaprio è interessato a Neil o Chris Shiherlis, il ruolo che ha interpretato Val Kilmer, ma tutto dipende dal suo programma e da quanto è disposto a impegnarsi per una ripresa. Mann sta pianificando una ripresa di sei-sette mesi in diversi paesi.

Se DiCaprio scegliesse Neil, Adam Driver - che sarebbe anche interessato al ruolo - potrebbe essere spostato in un altro ruolo importante, possibilmente come antagonista del film, Otis Wardell. Si stima che il budget sia vicino a 200 milioni di dollari, ovvero circa 1,9 miliardi di corone svedesi, e le riprese dovrebbero iniziare a settembre. In altre parole: Heat 2 sembra essere all'orizzonte, ma prima DiCaprio deve decidere dove vuole collocarsi nel costosissimo thriller poliziesco di Michael Mann.

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