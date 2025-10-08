Heat 2 trova una nuova casa su Amazon MGM dopo essere stato abbandonato dalla Warner Bros.

Sembra che Michael Mann sia un passo avanti verso la creazione del suo secondo film di Heat. Dopo essere stato preso d'assalto dalla Warner Bros. all'inizio dell'anno perché lo studio non riusciva a concordare un budget con Mann, la United Artists - una filiale di Amazon MGM Studios - ha acquistato il film.

Secondo The Hollywood Reporter, Jerry Bruckheimer e l'ex capo del cinema Netflix Scott Stuber sono legati alla United Artists e probabilmente aiuteranno Mann a dare vita a Heat 2 in qualche modo. Sappiamo anche che numerosi grandi personaggi di Hollywood stanno girando intorno ai ruoli nel film. Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio, Adam Driver e Austin Butler sono stati menzionati.

Ma non sono ancora stati firmati accordi con alcun talento. Heat 2 è stato lanciato come concetto da quando Mann ha scritto il romanzo thriller poliziesco Heat 2 nel 2022, uscendo in cima alle classifiche dei best-seller e al plauso della critica. Funge sia da prequel che da sequel, quindi è possibile che potremmo vedere alcune star di ritorno dall'originale tornare in azione.