È comunque bello vedere giochi che sanno esattamente cosa vogliono essere, e Heavy Metal Death Can è davvero iperfocalizzato nella sua visione. La squadra svedese sapeva esattamente cosa voleva e non sta cercando di reinventare il survival horror qui. No, stanno seguendo diligentemente le stesse orme oscure di Resident Evil, Silent Hill e gli altri classici del genere, e il risultato è sorprendentemente riuscito. Un viaggio affascinante e a tratti piacevolmente inquietante, ma anche irregolare a bordo di un sottomarino arrugginito.

La premessa è semplice. Interpreti l'unico sopravvissuto a bordo di un sottomarino svedese degli anni '70. Il resto dell'equipaggio? Beh, in circostanze misteriose, sono stati trasformati in mostri simili a zombie che non vogliono altro che mangiarti. Niente di straordinario, in altre parole, e un gancio piacevolmente semplice dove gli ambienti angusti e claustrofobici si rivelano rapidamente il punto forte assoluto del gioco. Ogni nuova stanza sembra una potenziale trappola mortale in cui ti fai strada a tentoni nell'oscurità con visibilità estremamente limitata.

Il team è riuscito anche davvero a catturare quella sensazione che permea molte delle classiche avventure horror di quell'epoca. Angolazioni di telecamera fisse, risorse limitate e un gameplay costante a rischio e ricompensa che ti fa davvero riflettere due volte su ogni situazione. Le munizioni non crescono sugli alberi, e combattere raramente è la soluzione ovvia. In parole semplici, ti senti davvero vulnerabile, e spesso è meglio cercare di scappare dai mostri.

Distruggi i mostri e gestisci oggetti nel tuo inventario troppo affollato.

Un altro asso nella manica del gioco è il design sonoro impeccabile, dove effetti inquietanti e suoni ambientali sono mescolati brillantemente, giocando un ruolo fondamentale nel plasmare l'identità del gioco. Poi ci sono anche alcuni riferimenti genuinamente divertenti alla cultura svedese che è impossibile non sorridere. Che ne dite, per esempio, di usare lo snus per ripristinare la salute? Qualcosa di tanto assurdo quanto affascinantemente unico.

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Ma con le lodi arrivano alcune critiche. Perché il gioco non è certamente privo di problemi, non ultimo i suoi controlli, che spesso risultano inutilmente rigidi. Capisco l'idea, ovviamente. Ma c'è una linea sottile in cui il retrò smette di essere divertente e diventa solo frustrante. La nostalgia va bene, ma quando diventa fastidioso giocare, la pazienza finisce rapidamente.

Allo stesso modo, la grafica lascia a desiderare, e l'estetica in stile retrò risulta un po' troppo scarsa e priva di dettagli. A livello puramente atmosferico, funziona bene, ma gli ambienti avrebbero sicuramente beneficiato di un pizzico di cura in più. Infine, devo anche fare una frecciatina sul ritmo piuttosto lento del gioco; Le prime ore sembrarono un po' inutilmente lente. Heavy Metal Death Can semplicemente si prende il suo tempo per partire davvero, e anche così procede a un ritmo relativamente lento.

È la cima del fondale marino.

Allo stesso tempo, è difficile non apprezzare la passione che c'è qui. L'amore per il genere e l'epoca è evidente, e si vede particolarmente nei piccoli dettagli e nell'approccio intransigente dove le cose possono semplicemente sembrare un po' laboriose, ingombranti e - sì - frustranti.

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Heavy Metal Death Can non piacerà a tutti, e il gioco è volutamente all'antica. Spesso a tal punto da influire negativamente sull'esperienza. Ma se sei uno di quelli che desidera davvero qualcosa che sembri trentenne e che abbraccia pienamente il genere com'era all'epoca alla fine degli anni '90, allora Heavy Metal Death Can potrebbe benissimo essere il gioco perfetto per te. Ben realizzato e atmosferico, certamente, ma anche profondamente frustrante.