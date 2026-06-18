Heavy Metal Death Can
Il nuovo survival horror di Krufs Productions non cerca di reinventare il genere, ma produce un ingresso affascinante al suo interno.
È comunque bello vedere giochi che sanno esattamente cosa vogliono essere, e Heavy Metal Death Can è davvero iperfocalizzato nella sua visione. La squadra svedese sapeva esattamente cosa voleva e non sta cercando di reinventare il survival horror qui. No, stanno seguendo diligentemente le stesse orme oscure di Resident Evil, Silent Hill e gli altri classici del genere, e il risultato è sorprendentemente riuscito. Un viaggio affascinante e a tratti piacevolmente inquietante, ma anche irregolare a bordo di un sottomarino arrugginito.
La premessa è semplice. Interpreti l'unico sopravvissuto a bordo di un sottomarino svedese degli anni '70. Il resto dell'equipaggio? Beh, in circostanze misteriose, sono stati trasformati in mostri simili a zombie che non vogliono altro che mangiarti. Niente di straordinario, in altre parole, e un gancio piacevolmente semplice dove gli ambienti angusti e claustrofobici si rivelano rapidamente il punto forte assoluto del gioco. Ogni nuova stanza sembra una potenziale trappola mortale in cui ti fai strada a tentoni nell'oscurità con visibilità estremamente limitata.
Il team è riuscito anche davvero a catturare quella sensazione che permea molte delle classiche avventure horror di quell'epoca. Angolazioni di telecamera fisse, risorse limitate e un gameplay costante a rischio e ricompensa che ti fa davvero riflettere due volte su ogni situazione. Le munizioni non crescono sugli alberi, e combattere raramente è la soluzione ovvia. In parole semplici, ti senti davvero vulnerabile, e spesso è meglio cercare di scappare dai mostri.
Un altro asso nella manica del gioco è il design sonoro impeccabile, dove effetti inquietanti e suoni ambientali sono mescolati brillantemente, giocando un ruolo fondamentale nel plasmare l'identità del gioco. Poi ci sono anche alcuni riferimenti genuinamente divertenti alla cultura svedese che è impossibile non sorridere. Che ne dite, per esempio, di usare lo snus per ripristinare la salute? Qualcosa di tanto assurdo quanto affascinantemente unico.
Ma con le lodi arrivano alcune critiche. Perché il gioco non è certamente privo di problemi, non ultimo i suoi controlli, che spesso risultano inutilmente rigidi. Capisco l'idea, ovviamente. Ma c'è una linea sottile in cui il retrò smette di essere divertente e diventa solo frustrante. La nostalgia va bene, ma quando diventa fastidioso giocare, la pazienza finisce rapidamente.
Allo stesso modo, la grafica lascia a desiderare, e l'estetica in stile retrò risulta un po' troppo scarsa e priva di dettagli. A livello puramente atmosferico, funziona bene, ma gli ambienti avrebbero sicuramente beneficiato di un pizzico di cura in più. Infine, devo anche fare una frecciatina sul ritmo piuttosto lento del gioco; Le prime ore sembrarono un po' inutilmente lente. Heavy Metal Death Can semplicemente si prende il suo tempo per partire davvero, e anche così procede a un ritmo relativamente lento.
Allo stesso tempo, è difficile non apprezzare la passione che c'è qui. L'amore per il genere e l'epoca è evidente, e si vede particolarmente nei piccoli dettagli e nell'approccio intransigente dove le cose possono semplicemente sembrare un po' laboriose, ingombranti e - sì - frustranti.
Heavy Metal Death Can non piacerà a tutti, e il gioco è volutamente all'antica. Spesso a tal punto da influire negativamente sull'esperienza. Ma se sei uno di quelli che desidera davvero qualcosa che sembri trentenne e che abbraccia pienamente il genere com'era all'epoca alla fine degli anni '90, allora Heavy Metal Death Can potrebbe benissimo essere il gioco perfetto per te. Ben realizzato e atmosferico, certamente, ma anche profondamente frustrante.