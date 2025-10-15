Hegseth all'Europa: Comprateci più armi così "avrete la pace"

HQ

"Si ottiene la pace quando si è forti. Non quando si usano parole forti o si agitano le dita, ma quando si hanno capacità forti e reali che gli avversari rispettano". Queste le ultime parole di Pete Hegseth prima di un incontro con i suoi omologhi della NATO presso la sede dell'alleanza a Bruxelles. "La nostra aspettativa oggi è che più paesi donino ancora di più, che acquistino ancora di più per provvedere all'Ucraina, per portare quel conflitto a una conclusione pacifica". L'appello arriva mentre i rapporti mostrano un marcato rallentamento degli aiuti militari a Kiev durante l'estate. Che cosa dovrebbe fare, secondo lei, l'Europa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo nel video qui sotto o al seguente link. Go!