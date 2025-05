Hegseth farà il primo grande discorso agli alleati asiatici in un forum chiave sulla sicurezza In mezzo al crescente disagio nell'Indo-Pacifico, il capo della difesa degli Stati Uniti si prepara a rassicurare i partner sull'affidabilità di Washington.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth terrà il suo primo importante discorso internazionale questo fine settimana allo Shangri-La Dialogue, con l'obiettivo di convincere i partner asiatici che Washington rimane impegnata per la stabilità regionale. La sua apparizione segue una serie di decisioni interne controverse e messaggi contrastanti all'estero, suscitando incertezza tra gli alleati. Con la Cina assente dal forum di quest'anno, Hegseth spera di inquadrare gli Stati Uniti come un'alternativa strategica più solida. WASHINGTON - 14 gennaio 2025: Pete Hegseth, nominato Segretario alla Difesa, testimonia davanti alla Commissione per i servizi armati del Senato // Shutterstock