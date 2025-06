Hegseth fiducioso che la NATO abbraccerà la spesa per la difesa di Trump

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ritiene che gli alleati della NATO si stiano avvicinando a un accordo su un importante aumento degli investimenti militari, in linea con la spinta del presidente Trump per un obiettivo del cinque per cento del PIL.

Mentre le discussioni continuano in vista del vertice di fine giugno, Hegseth ha suggerito martedì che si sta formando un consenso attorno a un nuovo modello a due livelli, che combina la spesa per la difesa con allocazioni più ampie per la sicurezza. Come sempre, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.