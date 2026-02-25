Hegseth incontrerà l'amministratore delegato di Anthropic sull'IA militare

HQ

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, prevede di incontrare il CEO di Anthropic, Dario Amodei, mentre le tensioni aumentano per l'uso dell'intelligenza artificiale da parte dell'esercito. Anthropic, creatore del chatbot Claude, è l'unica grande azienda di IA che non fornisce completamente la sua tecnologia alla rete sicura del Pentagono, citando preoccupazioni riguardo alle armi autonome e alla sorveglianza assistita dall'IA.

L'incontro mette in evidenza il dibattito sull'IA nella sicurezza nazionale, con Hegseth che spinge per sistemi "senza vincoli ideologici" mentre Anthropic si posiziona come focalizzato sulla sicurezza. L'azienda da tempo sostiene tutele più severe e supervisione da parte di terzi, a differenza di pari come Google, xAI e Grok, che stanno integrando i loro modelli nella rete militare...