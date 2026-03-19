Hegseth insiste che Trump non era a conoscenza degli attacchi sul giacimento di gas di South Pars: "Non sapeva nulla"

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Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha cercato di distanziare Donald Trump dall'attacco israeliano al giacimento di gas di South Pars in Iran, con il segretario alla Difesa Pete Hegseth che ha insistito che il presidente "non sapeva nulla" dell'attacco.

Durante un briefing al Pentagono, Hegseth ha presentato l'attacco come parte di una dinamica conflittuale più ampia, suggerendo che Israele abbia agito in modo indipendente mentre gli Stati Uniti perseguissero i propri obiettivi. "L'Iran ha usato l'energia come arma per decenni. Israele ha chiaramente inviato un avvertimento," ha detto Hegseth.

Nonostante dichiari progressi, Hegseth ha rifiutato di dire quando la guerra potrebbe finire, aggiungendo solo che gli Stati Uniti sono "sulla giusta strada" e promettendo: "Finiremo questo", mentre le tensioni intorno al più grande giacimento di gas del mondo continuano a alimentare l'instabilità nei mercati energetici globali.