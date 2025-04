Heineken presenta una custodia per telefono che si ribalta quando si brinda

HQ

Disconnettersi dai nostri telefoni cellulari può essere a dir poco una sfida. Fortunatamente, i ragazzi di Heineken hanno trovato una soluzione che manterrà la tua attenzione sugli amici e sulle buone bevande.

È noto come The Flipper ed è letteralmente una custodia per telefono che capovolge il telefono ogni volta che ti sente brindare e dire "salute". Riesce in questa impresa avendo un braccio mobile nella parte posteriore della custodia che estende e ribalta il telefono ogni volta che sente il termine. Come quando sa quando stai brindando, utilizza l'ascolto "addestrato dall'intelligenza artificiale" per attivare il braccio.

Il problema principale di The Flipper è che si tratta ancora di un prototipo e di un concetto, il che significa che per il momento dovrete ancora capovolgere manualmente il telefono per liberarvi dalla sua trance.

