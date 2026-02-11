HQ

Heineken, l'azienda olandese dietro marchi come Heineken, Amstel e Tiger, ha annunciato l'intenzione di tagliare fino a 6.000 posti di lavoro a livello globale nei prossimi due anni, quasi il 7% della sua forza lavoro. Come riportato da The Guardian, la decisione arriva mentre il birraio si trova ad affrontare un calo nelle vendite di birra, in particolare in Europa e Nord America, dovuto all'aumento dei costi della vita, a scelte attente alla salute e ai cambiamenti nello stile di vita dei consumatori. I tagli influenzeranno sia i ruoli nella birra che quelli da impiego bianco tra gli 87.000 dipendenti dell'azienda.

Le riducenze di posti di lavoro seguono le dimissioni a sorpresa del CEO Dolf van den Brink a gennaio, che si dimetterà a maggio dopo sei anni alla guida. Heineken ha affermato che la ristrutturazione mira a migliorare la produttività, generare risparmi significativi e consentire investimenti nella crescita futura. L'azienda ha inoltre ridotto la previsione di crescita degli utili per il 2026 al 2-6%, rispetto alla crescita prevista del 4-8% prevista per il 2025, riportando però una diminuzione dell'1,2% dei volumi totali di birra lo scorso anno.

Nonostante le notizie, le azioni di Heineken sono salite fino al 4% ad Amsterdam, riflettendo l'ottimismo degli investitori sul fatto che le misure di riduzione dei costi potrebbero migliorare l'efficienza. Chiunque assuma il prossimo ruolo di CEO dovrà affrontare un ambiente difficile, dovendo navigare tra il calo delle vendite e il cambiamento delle preferenze dei consumatori, mantenendo al contempo la redditività... Per quanto riguarda il calo del consumo di birra, se vuoi saperne di più, dovresti dare un'occhiata al seguente link.