Hela Anteprima hands-on: una piccola avventura scandinava di Stuart ricca di fascino

Quando vedi così tanti giochi e giochi a così tanti giochi contemporaneamente, può diventare difficile perdersi veramente in uno solo. Soprattutto alla Gamescom, dove si passa da un appuntamento all'altro come se si stesse facendo il giro di un bar universitario. Hela, l'avventura cooperativa nata dalle menti dietro Unravel che si è spostata su Windup Games, non ha avuto problemi a coinvolgermi e a farmi desiderare di più dopo una breve sessione di gioco insieme agli sviluppatori.

Hela è un gioco in cui tu e altri tre giocatori vestirete i panni di topi in una foresta incantata. Inizialmente, pensavo che fossimo stati maledetti da una strega a vivere come topi antropomorfi, ma sono stato subito informato che la strega è un'anima gentile, anche se molto antica, che serviamo per la nostra buona volontà. Con i nostri zaini a forma di rana e le simpatiche creature che ci circondano, esploreremo un grande spazio aperto per completare le missioni e dimostrare che possiamo fare il lavoro della strega per lei quando non sta abbastanza bene per aiutare nella foresta.

Hela è un gioco molto aperto. Venendo dalle esperienze cooperative più lineari di Hazelight, questa è stata in qualche modo una sorpresa per me, ma sicuramente gradita. Windup ha messo molta cura nell'assicurarsi che, anche se il gioco è aperto, non si tradurrà in giocatori che vanno in direzioni diverse e non interagiscono come coppia o gruppo. In Hela, puoi lasciare le Ombre mentre viaggi. Questi fantasmi dei topi rimangono esattamente dove li hai messi e possono essere teletrasportati in qualsiasi momento. Puoi anche teletrasportarti dai tuoi amici se hanno trovato qualcosa di interessante e vuoi partecipare all'azione.

Nel loro ruolo principale, le Ombre servono come un modo per assicurarti di non sentirti come se ti stessi perdendo qualcosa se non hai un gruppo completo di quattro persone. Ad esempio, per quanto riguarda la sessione di anteprima, dovevamo far riposare quattro topi in determinati punti all'interno di un puzzle per completarlo, quindi io e lo sviluppatore abbiamo lasciato Shades in modo da completare tutti i punti. È bello quando un gioco fa questo, poiché non ti sentirai sovraffollato per avere quattro giocatori, né il tuo gruppo sembrerà incompleto anche se hai solo un giocatore.

Non c'era nessuna vera narrazione che ho sperimentato durante il tempo di gioco con Hela, ma poco importava. Il gameplay stesso è stato il protagonista dello spettacolo e si è rivelato incredibilmente soddisfacente. Dondolarsi nei boschi, usando la lingua del tuo zaino da rana era divertente quanto il lancio di ragnatele nei giochi di Spider-Man di Insomniac. Sfrecciare per la foresta è come correre in un enorme parco giochi, dove Windup ha messo un sacco di cose con cui scherzare. Dagli animali alla corsa alle pozioni da creare, ci sono un sacco di segreti nascosti sulla mappa ed esplorarla è semplicemente divertente grazie in parte alla grafica e al design affascinanti dei personaggi. Mentre giochi a Hela hai la sensazione che una fiaba abbia preso vita e vieni catapultato indietro alle esperienze cooperative nostalgiche di un tempo mentre scavi più a fondo nei suoi sistemi.

Hela ha un grande senso di slancio nel suo movimento. Attraverso un sistema di resistenza in stile Breath of the Wild collegato al tuo zaino, all'inizio potresti pensare che ci vorrà un'eternità per andare dal punto A al punto B. Ma, una volta che avrai capito i modi di viaggiare oscillanti e sbloccati più rapidamente, ti renderai presto conto che questa foresta non è così travolgente come sembrava all'inizio. Non c'è una meccanica di viaggio veloce in Hela, ma ci sono modi per viaggiare velocemente, se mi capisci.

Mi è piaciuto molto il tempo che ho trascorso con Hela. Tanto che sono stato estremamente contento quando altri giornalisti/creatori sono entrati all'appuntamento e hanno rifiutato di prendermi il controller. Divertimento puro e semplice è il modo migliore per descriverlo, ambientato in uno sfondo fiabesco e salutare. La mia unica preoccupazione risiede nell'esistenza sconosciuta di una narrazione centrale. Se non c'è una storia vera e propria per mettere insieme questo sandbox, temo che le meccaniche potrebbero allungare il divertimento solo a un paio d'ore al massimo.