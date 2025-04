Hela Anteprima: Stuart Little affronta la natura selvaggia nordica

HQ

I due giochi Unravel, usciti rispettivamente nel 2016 e nel 2018, sono tra i giochi più accoglienti che conosca, e quest'ultimo in particolare merita molta attenzione per la brillante modalità cooperativa che è stata offerta con diversi enigmi e sfide davvero intelligenti, oltre che per avere ambienti nordici unici. Quindi, cosa ha a che fare questo con Hela ? Beh, sono per lo più le stesse persone dietro questa avventura, ed è ancora una volta l'innovativa modalità cooperativa ad essere nel menu, ma questa volta in tre dimensioni liberamente esplorabili.

Il design è sempre accogliente.

In Hela, possiamo sperimentare il mondo attraverso gli occhi di un topolino, insieme a un massimo di altri tre topi compagni. Di recente ho partecipato a una presentazione di Hela e ho dato un'occhiata a un sacco di gameplay, il che mi ha reso ansioso di iniziare con l'avventura, che ha ancora una volta un chiaro sapore nordico. La storia è stata descritta solo superficialmente e ruota attorno a una strega gentile che si è ammalata e ha bisogno di aiuto. L'impressione che ho avuto è che questa sia più che altro una scusa per divertirsi con altri giocatori in un'avventura molto aperta.

L'intero gioco può essere giocato da soli o con un massimo di quattro persone e sembra avere diverse sfide con soluzioni che richiedono più di una persona. Tuttavia, questo problema è facilmente risolvibile creando un clone di te stesso quando necessario, il che significa che puoi tirare oggetti pesanti, sollevare oggetti e aiutarti a vicenda in tutti i modi.

Sembra che ci sia molto da esplorare nei dintorni.

La grande caratteristica del gameplay di Hela è che il tuo piccolo topo protagonista indossa uno zaino a forma di rana (una borsa che assomiglia a una rana), che può sia estendere la lingua per funzionare come il rampino nei giochi Just Cause, sia addirittura gonfiarsi per permetterti di scivolare. Il gioco è chiaramente basato sulla fisica in un modo che ricorda il già citato Just Cause, e apparentemente ci sono una moltitudine di modi per risolvere problemi ed esplorare le cose.

Ad esempio, una persona può planare e una seconda persona può aggrapparsi tramite la lingua della rana, e puoi persino attaccare la lingua della rana agli oggetti e trascinarli dove vuoi. Le lingue possono anche essere usate per raccogliere oggetti, arrampicarsi su oggetti, fare l'autostop con una lepre in corsa e dondolare come Tarzan nel mondo di gioco apparentemente aperto.

Non c'è molta più estate al nord di così.

Tutto questo sembra davvero divertente e posso immaginare che porterà a molte risate e curiosità mentre lavori con gli amici per trovare soluzioni alternative, raggiungere luoghi di difficile accesso o trovare segreti intelligenti. Una cosa che mi ha colpito, però, è che lo sviluppatore, Windup, ha deciso di progettare la lingua di rana come un oggetto "trasparente". Quindi, la lingua non ha una vera e propria programmazione di collisione e può scivolare attraverso le cose, che si tratti dei corpi degli animali su cui si fa l'autostop, e così via. Per quanto riguarda una scelta di gameplay, è probabilmente la decisione corretta per consentire un utilizzo più flessibile, ma vale comunque la pena menzionarla come un elemento piccolo e inaspettato.

Grazie a questo, apparentemente non c'è nulla che rallenti il gameplay giocoso in cui puoi sfrecciare tra le fitte foreste del nord, scherzare tra loro, dondolare tra gli alberi, esplorare case e divertirti con le cose che trovi, che si tratti di un pallone da calcio, di una cassetta degli attrezzi o qualcos'altro. Gli enigmi sembrano spesso essere basati sulla fisica in cui gli insetti possono, ad esempio, bloccare la strada verso qualcosa. Questo può essere superato se trascini via del caffè per distrarli. In altri casi, devi sollevare oggetti e puoi usare la tua lingua di rana in modi ingegnosi per spostare oggetti pesanti in un modo che i piccoli topi non potrebbero altrimenti fare.

Qui puoi vedere lo zainetto della rana che è così importante per il gioco.

Se ci sarà un combattimento è qualcosa che non sappiamo ancora, ma Windup dice che non tutti gli animali sono nostri amici - almeno non inizialmente - il che mi fa sospettare che potrebbero dover essere sconfitti, salvati o un favore completato per loro prima di poter fare amicizia, ad esempio, con una gazza.

Ciò che mi colpisce di Hela è quanto bene Windup abbia catturato la natura e l'ambiente circostante di questa fetta di mondo. La musica proviene anche dallo stesso gruppo di musica folk che era dietro Unravel, il che si spera significhi che sarà una colonna sonora memorabile.

Se siete in più a giocare, potete rovesciare oggetti più pesanti, ma potete anche clonare voi stessi e giocare in cooperativa da soli, per così dire.

L'unica preoccupazione che ho da quello che abbiamo visto finora è che Hela sembra essere basato più sul divertimento dei giocatori insieme che sull'avventura che presenta effettivamente una sfida coinvolgente. È possibile che il frammento del gioco che abbiamo visto non sia del tutto rappresentativo dell'insieme più ampio, ma una narrazione chiara e obiettivi chiari da superare aiutano con la sensazione di arrivare da qualche parte e presentare un significato, e spero che sia qualcosa che viene consegnato nell'esperienza completa, che si spera non sia troppo lontana visto quanto sembrava finito.