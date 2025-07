Hela è in arrivo anche su Nintendo Switch 2

HQ

Hela, il gioco in cui si gioca nei panni di un topo maledetto da una strega, sta per essere lanciato anche su Nintendo Switch 2. Il gioco, prodotto da Windup Games e Knights Peak, è stato presentato nel Nintendo Partner Showcase, mostrando più del suo gameplay accogliente.

Usando il tuo magico zaino a forma di rana, sarai in grado di oscillare attraverso l'ambiente, strappare gustose prelibatezze alle vespe brulicanti e farti strada attraverso una natura selvaggia improvvisamente pericolosa.

Non sarai solo nel tuo viaggio se non vuoi, poiché puoi giocare con una modalità cooperativa fino a quattro giocatori in Hela, come mostrato nel nuovo trailer.