Hela: of Mice & Magic avvicina una data di uscita per il 2026, che uscirà questo dicembre

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Windup Games e Knights Peak hanno finalmente confermato la data di uscita del confortevole gioco cooperativo Hela: of Mice & Magic. Come promesso, uscirà nel quarto trimestre del 2026, ma Windup Games sta gentilmente dando a Rockstar un po' di respiro, che eviterà il mese di novembre e arriverà invece a dicembre.

Inizierà il 1° dicembre, uscire contemporaneamente su PC, Xbox Series console, PS5 e Nintendo Switch 2. Hela: of Mice & Magic Verrà lanciato in due edizioni. L'edizione standard ti offre il gioco in formato digitale, ma se vuoi una copia fisica, dovrai procurarti la speciale Harmony Edition, limitata a Nintendo Switch 2, Xbox Series X e PlayStation 5. Include un artbook di 48 pagine, un download digitale per la colonna sonora del gioco, un poster e una scatola esterna extra.

La rivelazione della data di uscita è stata accompagnata da un nuovo trailer cinematografico e narrativo, in cui diamo una nuova visione del mondo incantato di Hela: of Mice & Magic. Nel gioco, i giocatori assumeranno il ruolo di topi che aiutano una vecchia strega a prendersi cura della terra naturale intorno a lei. Potrai planare, frustare e marciare attraverso un mondo aperto, intriso di folklore. Dai un'occhiata qui sotto:

Hela: of Mice & Magic uscirà il 1° dicembre su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2.