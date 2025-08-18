Helen Mirren: "James Bond deve essere un ragazzo. Non puoi avere una donna"

HQ

Alla fine del mese, vedremo sia Helen Mirren che Pierce Brosnan recitare insieme ancora una volta nell'adattamento di Netflix di The Thursday Murder Club. Il film riunirà la coppia che ha lavorato insieme all'inizio di quest'anno per Paramount+ di MobLand, e il motivo per cui ne parliamo è che questa è la base per la doppia intervista che la coppia ha condotto con Saga Magazine.

Nell'intervista, naturalmente la conversazione si è spostata su James Bond, come farebbe con un ex 007 disponibile e a disposizione e con la Mirren che interpreta un'ex spia in The Thursday Murder Club. Saga ha chiesto al duo del prossimo film di James Bond e chi vorrebbero vedere nel cast.

La Mirren ha iniziato dicendo: "Sono una femminista, ma James Bond deve essere un uomo. Non puoi avere una donna. Semplicemente non funziona. James Bond deve essere James Bond, altrimenti diventa qualcos'altro".

Brosnan ha poi ampliato questo concetto con: "Sono così entusiasta di vedere il prossimo uomo salire sul palco e di vedere un'esuberanza e una vita completamente nuove per questo personaggio. Adoro il mondo di James Bond. È stato molto buono per me. È il dono che continua a dare. E ora sono solo un membro del pubblico, seduto, che dice: 'Mostraci cosa hai intenzione di fare'".

Sei d'accordo con l'affermazione della Mirren secondo cui il prossimo Bond deve essere un uomo?