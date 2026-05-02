Helena Bonham Carter lascia The White Lotus, ruolo da "ripensare" e "riassegnare"

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Molte delle più grandi star del mondo stanno attualmente godendo il sole della Costa Azzurra, mentre lavorano alla quarta stagione di The White Lotus di HBO Max. La produzione è in corso per il prossimo ciclo di episodi, ma già è stato messo un po' di difficoltà.

Secondo Deadline, è stato riportato che Helena Bonham Carter ha lasciato il progetto, lasciando un vuoto nel cast che deve essere colmato. Secondo il rapporto, è diventato chiaro che il creatore del ruolo scritto Mike White per Bonham Carter semplicemente "non si allineava sul set", portando l'attrice a lasciare e a sorgere complicazioni riguardo a come colmare il vuoto.

Si menziona che il ruolo sarà "ripensato, riscritto e sarà ricastato" con notizie forti da condividere a riguardo "nelle prossime settimane." Anche se questo complicherà senza dubbio la produzione, c'è speranza che White e Bonham Carter possano lavorare insieme in futuro, Come affermazione aggiunge quanto segue.

"HBO, i produttori e Mike White sono rattristati per il fatto di non poter lavorare con lei, ma restano fan accaniti e sperano molto di collaborare presto con la leggendaria attrice su un altro progetto."

Quindi forse un giorno vedremo una stagione di The White Lotus con Bonham Carter, ma non sarà il capitolo in arrivo, questo è certo.