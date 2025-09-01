HQ

I primi trailer, e in particolare il primo approfondimento sul gameplay in compagnia di alcune delle figure di spicco dietro l'esordiente Rogue Factor Hell is Us, sono stati decisamente sorprendenti. Non solo la loro visione di un'intersezione tra la fantascienza in stile Death Stranding e gli orrori molto più reali che derivano da una guerra civile feroce, sanguinosa e prolungata era immediatamente eccitante per chiunque la vedesse, ma la loro missione di tenere la mano del giocatore e guidarlo il meno possibile era anche tempestiva e appropriata.

Ora sono stato in Hadea, ho completato il gioco in poco più di 27 ore, e anche se ci sono sicuramente dei nodi che Rogue Factor non è riuscito a risolvere in questo primo round, e che Hell is Us quindi purtroppo non è all'altezza delle sue imponenti ambizioni, questa è ancora una delle esperienze di gioco più ambiziose del 2025. Dove Clair Obscur: Expedition 33 è la storia rosea di uno studio che colpisce ben al di sopra del suo peso, ma attraverso la finezza, la strategia e l'attenta manovra producendo un capolavoro, Hell is Us è uno strumento un po' più disordinato e non altrettanto preciso, ma i due studi appartengono alla stessa storia. E probabilmente quest'anno non c'è elogio più grande di questo.

Hell is Us non è, prima di tutto, un Soulslike. Non preoccupatevi, anche se il mercato è invaso da cloni sempre più spudorati che sono determinati a copiare il successo di FromSoftware rispecchiando la loro filosofia di design, Hell is Us prende una strada diversa. Esplori Hadea in terza persona e, bisogna ammetterlo, devi sconfiggere mostri spaventosi lungo il percorso usando attacchi combo basati sul corpo a corpo tenendo d'occhio sia la tua resistenza che il numero di nemici sul campo, ma questo è più veloce, un po' più indulgente e tagliato da una tradizione di design più occidentale. Ci sono una serie di zone aperte piene fino all'orlo di nemici, ognuna delle quali spinge in avanti la narrativa generale del gioco, ma che offrono anche risorse, missioni secondarie sotto forma di cosiddette "Buone Azioni" e un'esposizione cruciale sul mondo in cui si sta entrando e che si sta cercando di capire.

E che razza di mondo è questo? È difficile trovare un parallelo, ma mentre mi muovevo in questo panorama devastato dalla guerra e profondamente compromesso moralmente, pensavo sia al genocidio in Ruanda che ai vari conflitti sorti a seguito del crollo e della disgregazione della Jugoslavia.Hadea Questo è vizioso. Il paese è diviso tra due fazioni, i laboriosi Sabini e i più religiosi Palomisti. Questo è vizioso in un modo che i giochi raramente sono. Fosse comuni con cadaveri e genitori in lacrime che hanno trovato solo parti dei loro figli saltati in aria, anziani con arti mozzati che devono essere nutriti mentre le lampade scarsamente accese tremolano sotto i bombardamenti nemici, e scolari coperti di cenere dai proiettili di artiglieria che cercano i loro genitori. Hell is Us finisce per concentrarsi molto di più sulla fantascienza, e forse è peggio per questo, ma l'arazzo narrativo tenuto insieme dal terribile conflitto che ha devastato Hadea è, non importa quanto terribile sia tutto, uno sfondo memorabile.

Tu sei Rémi, un soldato che è stato portato via da Hadea da ragazzo, ma che ora torna per rintracciare suo padre e sua madre. È nel bel mezzo di questa ricerca che queste strane e inquietanti creature emergono improvvisamente da catacombe, grotte e templi sotterranei sotto la terra in modo misterioso, complicando la ricerca di Rémi, ed è così che Hell is Us ti spinge in avanti.

Non è una storia priva di difetti, e uno dei principali punti critici è che proprio perché Hell is Us è di natura più aperta, la storia può mancare di slancio in alcune sezioni. Come Death Stranding 2: On the Beach, l'esposizione, le scene e i dialoghi esplorativi sono consegnati a pezzi, ma anche se non c'è il finale esplosivo che Kojima ha tirato fuori dalla manica, Hell is Us ha il vantaggio di essere affascinante solo per essere in Hadea, e anche se la trama tende a oziare un po', è una testimonianza di un buon mistero. Inoltre, Elias Toufexis offre una solida performance qui come Rémi un po' privo di emozioni, quindi nel complesso c'è molta motivazione narrativa da trovare, anche se tutto puzza un po' di potenziale insoddisfatto.

Come accennato, Hadea è costituito da zone in cui viaggi tramite il tuo APC rubato. Esplori queste zone, incontrando anime disperate lungo la strada che puoi scegliere di aiutare, uccidendo anche mostri misteriosi che ti forniscono risorse per potenziare le tue armi e il tuo equipaggiamento. Aggiungi a ciò alcuni enigmi facili ma soddisfacenti e avrai un pacchetto abbastanza decente, se non tradizionale, giusto? È nella completa mancanza di elementi utili e guida dell'interfaccia utente che il gioco diventa più interessante. Non c'è una mappa, nessun indicatore da seguire, nessun indice di tutto ciò che hai imparato. Dipende tutto da te e, se ti imbatti in una chiave a forma di serpente, di solito sta a te ricordare dove si trova il lucchetto a forma di serpente che si adatta. Ciascuna delle Good Deeds missioni secondarie del gioco, consiste esclusivamente nell'ascoltare ciò di cui le persone intorno a te hanno bisogno e poi pensare a loro tu stesso mentre raccogli ciò che hanno menzionato in precedenza. I codici per le porte, le soluzioni agli enigmi basati sulla fisica e i suggerimenti possono essere trovati nei documenti che raccogli e non sono raccolti in modo più gestibile da qualche parte nell'interfaccia utente del gioco. Non è che ci voglia un Robert Langdon per decifrare questi enigmi, né c'è bisogno di sedersi con un libro di consultazione fatto in casa come in Lorelei and the Laser Eyes, ma Hell is Us ti costringe a pensare, anche se diventa fastidioso.

E a volte diventa fastidioso, perché il rifiuto categorico del gioco anche del minimo prendere appunti può spesso rompere il realismo piuttosto che migliorarlo. Se un soldato ha bisogno di un tipo specifico di medicina,Rémi probabilmente lo ricorderà o lo scriverà. Ma quando trovi questa medicina, non ha idea di cosa farne. Alcuni probabilmente troveranno tutti gli aspetti di questa filosofia di design rinfrescanti, ma è come se Rogue Factor si fosse spinto un po' troppo oltre, anche se l'idea è solida come una roccia.

Anche il sistema di combattimento è solido, se non un po' monotono. Ci sono diversi tipi di armi, ognuna delle quali può essere potenziata con le risorse di un fabbro speciale, oltre a quattro rune che ti danno un mare di abilità diverse e quattro slot aggiuntivi per il tuo drone. Ci sono tipi come Ecstasy e Rage, e questo vale sia per le armi che per le rune, che ti spingono verso stili di gioco specifici. Se giochi a un livello di difficoltà più difficile, devi stare all'erta e avere una visione chiara di come attaccare ogni serie di nemici. È più veloce, più reattivo e più agile di un Soulslike, e di solito si sente abbastanza bene. Il problema sorge quando ti rendi conto che le tue opzioni di build sono in qualche modo limitate, ma forse principalmente perché il gioco ha davvero solo cinque tipi di nemici, che vengono affrontati praticamente allo stesso modo indipendentemente dal livello. Ciò significa che si sviluppa un approccio, un modus operandi, e ci si attiene ad esso dall'ora 3 all'ora 25. Non è un rompicapo, perché i combattimenti sono piacevoli per tutto il tempo, ma la progressione potrebbe essere rivista, e i nemici in particolare potrebbero avere bisogno di una maggiore varietà.

La progressione e la costruzione deludenti non dovrebbero essere trascurate e hanno conseguenze sulla valutazione complessiva del gioco. Ma allo stesso tempo, vale la pena notare che Hell is Us prova davvero nuove strategie ed esplora nuovi orizzonti con la sua ambientazione, la sua tecnica narrativa e la sua strana combinazione di tragedie molto realistiche e fantascienza più sorprendente. Ciò è rafforzato anche dall'estetica piuttosto attraente dall'inizio alla fine, che, pur non offrendo dettagli di livello Naughty Dog, creano ambienti suggestivi, efficaci e a volte decisamente belli. Non potrebbe mai esistere nella realtà, ma ci si sente naturalmente attratti dalle montagne gigantesche, dalle profonde valli coperte di fiori e dai villaggi in fiamme.Hadea Inoltre, Stéphane Primeau offre una colonna sonora pulsante che si adatta bene alla sorprendente combinazione di guerra civile e fantascienza profonda; Funziona davvero.

Hell is Us è senza dubbio uno dei giochi più ambiziosi dell'anno, ed è raccomandabile solo per questo motivo. Migliora solo quando Rogue Factor raggiunge effettivamente molti dei suoi obiettivi centrali qui, creando un'ambientazione sorprendente, un sistema di combattimento ben funzionante contro nemici con una profonda mitologia alle spalle e anche un fantastico profilo visivo.